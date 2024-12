Viktor Gyökeres abriu o marcador do Sporting-Boavista, neste sábado, no Estádio José de Alvalade, e abriu caminho ao regresso dos leões às vitórias.

Gyökeres aproveitou uma verdadeira «oferenda» de Pedro Gomes, defesa do Boavista que passou para o guarda-redes sem olhar e acabou por assistir Gyökeres.

Este foi o primeiro golo do sueco de bola corrida com João Pereira no comando do Sporting (seis jogos). Tinha marcado de penálti contra o Moreirense.

Veja o vídeo: