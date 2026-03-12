O Sporting perdeu esta quarta-feira por 3-0, na deslocação à Noruega, no terreno do Bodo/Glimt, naquela que foi a pior derrota leonina em mais de um ano: desde o início de fevereiro de 2025 que a equipa de Rui Borges não saía de campo com uma derrota por três golos de diferença.

Aliás, para encontrar uma derrota por quatro ou mais golos de distância (o que se pode considerar uma goleada) é preciso recuar aos tempos de João Pereira, e ao descalabro frente ao Arsenal por 5-1.

Ora voltando à Noruega, e à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, é preciso referir que os leões precisam agora de vencer na próxima terça-feira por quatro golos de vantagem, para seguir em frente na prova.

E quando é que o Bodo/Glimt perdeu por quatro golos?

Pois bem, já aconteceu sim, mas há muito tempo. É necessário recuar quase quatro anos para encontrar um resultado semelhante ao que é necessário agora: na temporada de 2021/22, no dia 14 de abril, o Bodo/Glimt enfrentou a Roma e perdeu por 4-0.

O treinador romano era, curiosamente, José Mourinho.

Era um jogo dos quartos de final da Liga Conferência, o Bodo/Glimt venceu por 2-1 em casa, na primeira mão, e acabou por sair goleado do Olímpico de Roma. Foi eliminado da competição, num ano em que a Roma conquistou o título, após vencer o Feyenoord na final por 1-0.

Para além disso, desde então, os nórdicos perderam apenas quatro vezes por uma diferença de três golos (resultado que permitiria ao Sporting levar a eliminatória para prolongamento).

Sporting não vence por 4-0 há... três anos

Já a formação de Rui Borges precisa de recuar até 2023 para chegar a uma vitória por 4-0. Aconteceu curiosamente fora de portas e contra uma equipa nórdica, também: na circunstância os dinamarqueses do Midtjylland, no play-off da Liga Europa.

Recorde-se que o Sporting recebe o Bodo/Glimt na próxima quarta-feira, em Alvalade, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início marcado para as 17h45.

ÚItimaa derrotas do Bodo/Glimt por 3 ou mais golos

Brann-Bodo/Glimt, 4-1 (Liga Norueguesa, 2024)

Arsenal-Bodo/Glimt, 3-0 (Fase de frupos da Liga Europa, 2022/23)

Bodo/Glimt- Molde, 1-4 (Liga Norueguesa, 2022)

Roma- Bodo/Glimt, 4-0 (Quartos-de-final da Liga Conferência, 2021/22)