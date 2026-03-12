Depois da vitória sobre o Sporting por 3-0, na Noruega, o Bodo/Glimt não gasta tempo a festejar e já ruma a Marbelha, no sul de Espanha, para preparar a segunda mão, marcada para Alvalade.

A formação norueguesa já tem a tradição de preparar os grandes jogos em Marbella, numa altura em que o campeonato local ainda não começou. Já tinha viajado para a cidade espanhola em fevereiro, por exemplo, quando preparava a ida a Itália, para defrontar o Inter Milão, na última eliminatória da Liga dos Campeões, jogo que os nórdicos venceram por 2-1.

O Bodo/Glimt joga frente ao Sporting, em Lisboa, na próxima terça-feira, num jogo com início marcado para as 17h45.