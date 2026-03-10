Rui Borges, treinador principal do Sporting, deixou bastantes elogios ao Bodo/Glimt na véspera da visita ao clube norueguês na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Para mim, não é surpreendente, só para quem não acompanha muito. Só de olhar para o Bodo/Glimt nos últimos meses... eles foram às meias-finais da Liga Europa. Este ano já bateram grandes equipas europeias. Ambas as equipas vão ter uma ambição enorme, mas diferentes na sua ideia. Duas equipas determinadas em marcar a sua história, nessa parte são muito idênticas, mas cada uma com as suas armas.»

«O Sporting já fez história, agora é continuar a sonhar. O Bodo/Glimt já venceu grandes equipas em casa, mas também fora. No seu campeonato, tem muita posse de bola. No ano passado não foi campeão, mas teve o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Conseguiu uma média de 3 golos marcados em casa. É a equipa na Champions que marca mais em contra-ataque. Temos de estar preparados.»

«Os dois jogos vão ser decisivos. Esta equipa já ganhou fora ao Atlético Madrid, num duelo mais ou menos equiparado em termos de intensidade. A ambição das duas equipas será chave, com toda a certeza.»