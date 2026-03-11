Frederico Varandas esteve esta quarta-feira na Câmara de Bodo, onde se encontrou com os representantes do Bodo/Glimt e da UEFA, para um almoço antes do jogo desta noite entre os dois clubes.

«Boa tarde…», foram as únicas palavras que o presidente leonino deixou escapar no caminho para o almoço, mantendo-se em silêncio face às perguntas feitas pela TVI.

Recorde-se que a comitiva do Sporting está na Noruega para a primeira-mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, nas quais vai defrontar o Bodo/Glimt, em jogo com início marcado para as 20h.