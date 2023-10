László Bölöni, antigo treinador do Sporting, regressou neste domingo a Alvalade e foi homenageado pelo clube leonino no relvado, antes do início do embate com o Arouca (2-1).

O técnico romeno, que foi campeão pelo Sporting, recebeu uma forte ovação dos adeptos.

Antes desse momento, Bölöni esteve no museu do clube e teve a oportunidade de recordar a sua passagem pelo clube, assim como rever as imagens do primeiro golo de Cristiano Ronaldo pela equipa principal, sob o seu comando técnico.