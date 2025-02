O plantel do Sporting voltou a treinar na manhã desta segunda-feira, numa «sessão de trabalho mais virada para a recuperação, entre o ginásio e o relvado», segundo informou o clube verde e branco, em nota oficial.

A equipa treinada por Rui Borges trabalhou, como habitual, na Academia Cristiano Ronaldo, a dois dias do jogo da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final, frente ao Borussia Dortmund, na Alemanha (17h45).

Nesta altura, são baixas no Sporting, devido a lesões e problemas físicos, vários jogadores: Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Geny Catamo, Hidemasa Morita, Daniel Bragança e Jeremiah St. Juste, os últimos dois lesionados no empate do último sábado, ante o Arouca, em Alvalade (2-2).

O Sporting volta a trabalhar na manhã de terça-feira, em Alcochete, numa sessão em que os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social. A equipa parte ao início da tarde para a Alemanha, onde é realizada a conferência de imprensa de antevisão ao jogo, pelo treinador Rui Borges e um jogador, no Estádio Signal Iduna Park, a partir das 18h30. A equipa de arbitragem para o jogo foi conhecida esta segunda-feira.