Tite revelou em entrevista ao The Guardian que recusou propostas do Real Madrid, do Paris Saint-Germain e do Sporting, tudo em nome de um sonho: levar a seleção do Brasil ao título Mundial.

O treinador brasileiro diz que os contactos aconteceram antes do Mundial de 2018, mas Tite nem quis ouvir as propostas.

«Pouco antes do Mundial, eles [Real Madrid] disseram que queriam conversar e eu disse "não, não vou falar, não chegue perto"», começou por dizer, antes de falar também do interesse do PSG e do Sporting.

«Quero estar em paz comigo e com o meu trabalho. Estou a dar o meu melhor. Quando se faz algo em paralelo, isso não está a ser feito ao máximo. Recebi ofertas do Real Madrid, PSG e Sporting. Mas eu não queria isso. Eu quero ganhar o Mundial. Depois do Mundial, vou decidir meu futuro», disse ainda Tite.