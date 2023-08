Brenda Pérez, jogadora espanhola do Sporting, criticou nesta quinta-feira o comportamento do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales, na final do Mundial feminino.

A média abordou o caso da final do Mundial2023, em que Rubiales beijou a futebolista Jenni Hermoso.

«Também por ser espanhola, foi uma situação complicada para mim. Foi bastante inapropriado e inaceitável o que aconteceu. Uma imagem vale mais do que mil palavras», defendeu em declarações na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão para a meia-final da Supertaça Feminina, que se realiza domingo, pelas 15h

«As jogadoras conseguiram ganhar o Mundial e deveria ser esse o foco e deixar um pouco para o lado tudo o resto, deixando a justiça fazer o seu trabalho. Espero que se dê a estas jogadoras o reconhecimento que merecem pelo título e que se faça justiça, afinal esta é uma luta que já vem de trás», acrescentou.

Em relação à meia-final que o Sporting vai travar em Vila Nova de Famalicão, Brenda elogia o adversário.

«Sabemos que o Famalicão nos vai causar dificuldades, afinal trata-se de uma equipa grande. Temos muito respeito por elas e sabemos que o seu treinador vai provocar muita intensidade nas suas jogadoras», alertou.

Em relação à temporada 2023/24, Brenda Pérez considera que a equipa saiu reforçada com a entrada das novas jogadoras.