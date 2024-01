O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Brittany Raphino.

A avançada de 23 anos chega a Alvalade proveniente dos Brown Beards – fez 31 golos no ano passado –, equipa universitária dos Estados Unidos, e fica com um contrato válido até 2026.

«Estou muito entusiasmada, é uma grande oportunidade e tenho sido muito bem recebida por toda a gente. Esta mudança é como um desejo tornado realidade», disse a internacional sub-23 norte-americana, citada na nota do clube verde e branca.

«Sinto que este é o lugar certo para mim, onde vou poder evoluir e quero ajudar a equipa a trazer títulos. Sei que foi o sítio onde o [Cristiano] Ronaldo cresceu e esse lado formativo do Clube é uma das grandes razões por estar tão feliz por estar aqui», acrescentou.

Brittany Raphino foi eleita três vezes All American, a máxima distinção individual do futebol universitário norte-americano, integrou por duas vezes o melhor onze da liga e foi considerada por três vezes – única futebolista com este registo – a Atacante do Ano da Ivy League.