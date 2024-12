O Club Brugge venceu neste sábado na deslocação ao terreno do Malines (2-1), em jogo da 17.ª jornada do campeonato belga, que ficou decidido nos descontos.

Foi um final de jogo louco, aliás, com dois golos já depois dos noventa. Benito Raman (90+5) restabeleceu a igualdade para o Malines, mas Joel Ordonez (90+11) deu a terceira vitória seguida no campeonato ao Brugge, antes de receber o Sporting para a Liga dos Campeões.

Antes disso, ainda nos descontos da primeira parte, uma grande penalidade convertida por Machim de Cuyper tinha adiantado o emblema de Bruge.

O Brugge é segundo classificado, com menos quatro pontos do que o Genk, e está agora há dez jogos sem conhecer o sabor da derrota para todas as competições, o que é um mau sinal para o Sporting, que vem de três derrotas consecutivas.

O Club Brugge-Sporting realiza-se terça-feira, às 20 horas, na Bélgica.