Bruno Fernandes não escondeu a emoção sentida na hora do adeus ao Sporting, equipa que representou nos últimos dois anos e meio.

«As palavras são poucas para aquilo que passei aqui. Foram momentos muito importantes, que marcaram a minha carreira», disse à Sporting TV numa conversa que teve de ser várias vezes interrompida. «Não é fácil», reconheceu com a voz embargada e em lágrimas.

«Passei por muitas coisas boas e coisas negativas, mas o que irei guardar são só as coisas positivas. Quero que as pessoas se lembrem de mim pelo positivo e irei lembrar-me do Sporting sempre pela positiva também. (...) Fomos sempre bem recebidos, tivemos um grande carinho por parte de toda a gente e nunca nos faltou nada. Não sou leão desde o berço, mas serei a partir de agora», disse Bruno Fernandes, garantindo que irá levar o clube e os adeptos no coração.