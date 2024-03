Morita foi um dos destaques na vitória do Sporting sobre o Benfica (2-1), tendo recebido diversos elogios, entre eles um especial… o de Bruno Fernandes, que destacou a «classe» do nipónico.

O elogio surgiu numa publicação do Sporting, no Instagram, com quatro possíveis «homens do jogo», incluindo Hidemasa Morita, Gyokeres, Coates e Pedro Gonçalves.

Na publicação, o internacional português começou por comentar com um emoji de um aplauso, ao qual Morita agradeceu. Bruno voltou a responder, desta vez com um «Obrigado eu! Que classe».

Esta época, dentro das quatro linhas e com a camisola do Sporting, Morita já leva dois golos e quatro assistências em 25 jogos.

De recordar que esta quinta-feira o Sporting venceu o Benfica, por 2-1, no estádio José Alvalade, em jogo referente à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. A segunda mão será jogada no dia 3 de abril, no Estádio da Luz