Bruno Paz já não é jogador do Sporting. O antigo capitão do Sporting B rescindiu contrato com a formação leonina, ele que ainda tinha mais um ano de ligação à SAD, e assinou com o Konyaspor por duas temporadas, com mais uma de opção.

A notícia foi avançada pelo Record e confirmada pelo Maisfutebol. Bruno Paz vai ser apresentado este domingo como reforço do Konyaspor, onde já jogam Hassan (ex-Rio Ave e Sp. Braga) e Amilton (ex-Portiomense).

O médio de 24 anos chegou a Alcochete em 2011, com 13 anos, tendo cumprido toda a formação no Sporting. Na temporada passada foi cedido ao Farense, ao serviço do qual fez 27 jogos, marcou três golos e realizou quatro assistências.