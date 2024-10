Bruno Ramos: 19 anos, brasileiro, defesa central.

Esta sexta-feira, 18 de outubro, é estreia absoluta na equipa principal do Sporting e logo a titular, no jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ante o Portimonense.

Mas, quem é, afinal, Bruno Ramos?

O jovem foi emprestado pelo Académico de Viseu ao Sporting esta época, num acordo que contempla opção de compra. Antes disso, o central assinou até 2029 pelos viseenses.

E se é verdade que Bruno Ramos foi anunciado, a 31 de julho, como reforço para a equipa B dos leões, em 2024/25 tem também trabalhado com a equipa principal e tem pouquíssimos minutos de competição esta época: apenas um jogo pelo Sporting B, ante o 1.º de Dezembro. Entrou aos… 88 minutos, no jogo da 7.ª jornada da Liga 3, disputado a 27 de setembro (empate 1-1 em Alcochete).

Na equipa B, foi suplente não utilizado em mais cinco jogos: Eduardo Felicíssimo, Miguel Alves e Lucas Taibo têm sido as principais opções na defesa para o treinador João Pereira. No entanto, também já surgiu nessa condição na equipa principal: não saiu do banco ante AVS e Casa Pia. É desta que vai a jogo, em Portimão. Algo que acontece precisamente uma semana depois de ter marcado um dos golos da vitória ante o Belenenses (3-1), num jogo-treino.

E como é que Ruben Amorim perfila o jovem jogador, grande novidade para esta noite de Taça? A 22 de setembro, precisamente após um dos dois jogos em que esteve no banco da equipa principal, ante o AVS (vitória por 3-0), Amorim destacou que Bruno Ramos consegue «apanhar» Viktor Gyökeres nos treinos e falou de algumas das qualidades e aspetos a melhorar no jogador, assim como trabalho que tem sido feito, em sintonia com a equipa técnica de João Pereira.

«O Bruno [Ramos], pé direito, não foi a nenhuma seleção na última paragem [ndr: a de setembro] e foi ele que foi o central do meio na nossa equipa. É um jogador muito rápido, apesar de não estar a ser titular na equipa B, porque nota-se – e o João falou comigo sobre isso – na sua forma de jogar com a bola em ataque organizado que ainda lhe falta qualquer coisa, o que tira algumas rotinas e temos jogadores com mais tempo de treino lá. Eu gostei muito, é muito forte, é muito rápido. É um jogador que, muitas vezes, no treino, apanha o Viktor e isso não é fácil. É forte fisicamente, é difícil de ultrapassar no um para um. Estamos, juntamente com o João, a tentar trabalhar a sua forma de entender o jogo com a bola, porque sem bola acho que ele tem as características perfeitas para ser um central de uma equipa subida.»

Com passagens na formação do Porto Vitória e Barra-SC, no Brasil, antes de chegar ao Académico de Viseu em 2023/24 (época em que jogou nos juniores e na equipa B, não se estreando na equipa principal), Bruno Ramos tem a palavra agora em campo, em Portimão, num jogo para o qual Amorim também chamou Lucas Taibo e o médio Henrique Arreiol, opções no banco de suplentes.

Com Gonçalo Inácio e Zeno Debast a seu lado, a ideia não é apanhar Gyökeres, claro. Conseguirá apanhar e travar os atacantes de Portimão? A ver vamos, a partir das 20h15.