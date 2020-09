A mudança para o Sporting ainda não foi oficializada, mas Bruno Tabata já despediu-se do Portimonense, clube que representou nos últimos quatro anos.

«Hoje despeço-me desse clube que me abriu as portas e cuidou de mim com muito carinho. O meu sentimento é de gratidão e orgulho por tudo que fizeram por mim, e por tudo o que conquistámos juntos. Foram anos mágicos, onde vi muitos sonhos realizados, e com certeza Portimão será sempre a minha casa. Saio para realizar mais um de meus sonhos e a todos aqueles que fazem parte do clube estou agradecido e serei mais um adepto a apoiar o Portimonense. Obrigado», escreveu o avançado nas redes sociais.

Uma publicação comentada por Wendel, que já era colega na seleção olímpica do Brasil, e que está agora à espera do amigo no balneário do Sporting.

O Sporting chegou a acordo com o Portimonense para contratar Tabata por cinco milhões de euros, valor referente a metade do passe.