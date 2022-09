O antigo futebolista do Sporting, Bryan Ruiz, vai pôr um ponto final na carreira no final do ano e convidou o Twente para o jogo de despedida, a 17 de dezembro, com o Liga Deportiva Alajuelense, clube onde se formou e que atualmente representa.

Ruiz alinhou nos neerlandeses entre 2009 e 2011 e pelo meio sagrou-se campeão, anotando 44 golos em 97 jogos. Em 2015, chegou ao Sporting, tendo deixado os leões três temporadas depois, com uma Supertaça e uma Taça da Liga no currículo.

O avançado de 37 anos soma ainda passagens por Gent, Fulham, PSV e Santos.