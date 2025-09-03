Era março de 2016 e o Sporting seguia na frente do campeonato, na primeira temporada de Jorge Jesus ao leme da equipa. Logo a seguir, vinha o Benfica de Rui Vitória. As duas equipas defrontaram-se em Alvalade num dérbi ganho pelas águias e que ficou para a história pelo 'falhanço' de Bryan Ruiz.

Aos 72 minutos, surgiu sozinho à boca da baliza após um cruzamento de Slimani, mas atirou por cima da baliza para surpresa geral. O Benfica ultrapassou o Sporting e viria a ganhar o campeonato. Agora, nove anos depois, o costarriquenho está retirado e voltou a falar sobre esse momento.

«Foi muito duro por diferentes razões. Primeiro, porque foi por um ponto que não ganhámos o campeonato. Depois de tantos anos, foi muito frustrante. Já vi Cristiano Ronaldo, Messi ou Lewandowski a falhar em situações iguais ou piores, mas aquele momento foi muito importante para o Sporting», afirmou em entrevista à Liga Portugal.

«Se não fosse isso, hoje ainda poderia estar no Sporting ou a viver em Portugal. Foi uma temporada boa para mim, com muitos golos e assistências. Se não fosse o falhanço, podia ter renovado o meu contrato por três anos», disse ainda.

Bryan Ruiz destacou o papel da família, especialmente da esposa, na recuperação mental desse episódio. «Fiz 24 horas de luto, mas ficou para trás porque não ia mudar nada», recorda.

Ruiz garante ser um «leão de peito» e diz acompanhar bastante o Sporting. «Celebrei muito os campeonatos ganhos», revela, dizendo que ainda mantém contacto com alguns ex-colegas como Coates, Schelotto e Fredy Montero.

Aos 40 anos, retirado há quase três, Bryan Ruiz tem estudado para treinador na Costa Rica e abre a porta a ser técnico na Europa no futuro.