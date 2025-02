O destino de Marcus Edwards parece cada vez mais traçado.

O jogador do Sporting está perto de representar o Burnley, do segundo escalão inglês, por empréstimo dos leões, com uma opção de compra de 15 milhões de euros, caso garanta a subida à Premier League.

Edwards foi fotografado este sábado no aeroporto de Lisboa, muito provavelmente já a caminho de Inglaterra.

O Burnley é neste momento terceiro classificado do Championship, a três pontos do líder, o Leeds United.