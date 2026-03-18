Arsenal, Benfica e FC Porto: abril vai ser teste de fogo para o Sporting
Calendário vai apertar para a equipa de Rui Borges no próximo mês
Calendário vai apertar para a equipa de Rui Borges no próximo mês
O Sporting começa abril com a receção ao Santa Clara, marcada para o dia 4. Poucos dias depois (7 ou 8 de abril), disputa a primeira mão dos quartos de final da Champions, em Alvalade, com o Arsenal. Na semana seguinte, joga a segunda mão em Londres, mas, pelo meio, ainda visita o Estrela da Amadora.
Se o duelo com o Arsenal já se prevê de exigência máxima, o calendário não deixa espaço para facilitismos. Depois da segunda mão dos quartos da Champions com os «gunners», os leões têm o dérbi em Alvalade com o Benfica, a 18 ou 19 de abril.
E não termina por aqui. O adversário que se segue é o FC Porto, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão. O último jogo de abril é em casa do AVS.
Tal como o Sporting, o Arsenal também vai ter um mês exigente. Antes de Alvalade, os londrinos visitam o Southampton e, entre os dois jogos com os leões, ainda jogam no reduto do Bournemouth. Já depois da eliminatória com o Sporting, o Arsenal visita o Manchester City, num encontro que pode ser decisivo na luta pelo título de campeão inglês.
O calendário do Sporting em abril