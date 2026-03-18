O Sporting começa abril com a receção ao Santa Clara, marcada para o dia 4. Poucos dias depois (7 ou 8 de abril), disputa a primeira mão dos quartos de final da Champions, em Alvalade, com o Arsenal. Na semana seguinte, joga a segunda mão em Londres, mas, pelo meio, ainda visita o Estrela da Amadora.

Se o duelo com o Arsenal já se prevê de exigência máxima, o calendário não deixa espaço para facilitismos. Depois da segunda mão dos quartos da Champions com os «gunners», os leões têm o dérbi em Alvalade com o Benfica, a 18 ou 19 de abril.

E não termina por aqui. O adversário que se segue é o FC Porto, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão. O último jogo de abril é em casa do AVS.

Tal como o Sporting, o Arsenal também vai ter um mês exigente. Antes de Alvalade, os londrinos visitam o Southampton e, entre os dois jogos com os leões, ainda jogam no reduto do Bournemouth. Já depois da eliminatória com o Sporting, o Arsenal visita o Manchester City, num encontro que pode ser decisivo na luta pelo título de campeão inglês.

O calendário do Sporting em abril

Sporting-Santa Clara (28.ª jornada da Liga, 4 de abril)

Sporting-Arsenal (primeira mão dos quartos de final da Champions, 7/8 de abril)

Estrela da Amadora- Sporting (29.ª jornada da Liga, 11/12 de abril)

Arsenal- Sporting (segunda mão dos quartos de final da Champions, 14/15 de abril)

Sporting-Benfica (30.ª jornada da Liga, 18/19 de abril)

FC Porto- Sporting (segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, 21/22/23 de abril)