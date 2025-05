O Sporting foi recebido por Carlos Moedas, na Câmara Municipal de Lisboa, e Frederico Varandas falou aos adeptos, elogiou Rui Borges e deixou uma garantia... «este foi o título mais saboroso de todos».

RECORDE AQUI A CERIMÓNIA NOS PAÇOS DO CONCELHO.

Nos Paços do Concelho, o presidente do Sporting dirigiu-se ao técnico e voltou a mencionar as críticas de que este tem sido alvo, assegurando que independentemente das origens, o mais importante é a licenciatura e doutoramento em «caráter, nobreza e valores de qualidades humanas».

«De todos os títulos, este foi o mais saboroso, até hoje. Já ouvi muitas vezes Rui Borges dizer que é de Mirandela, mas é indiferente para mim se é de Mirandela, da Praça de Londres ou de Cascais, o que me interessa é a capacidade de liderança, de gestão do grupo e de competência. Nunca estudou, mas é licenciado e doutorado em caráter, nobreza e em valores de qualidades humanas. Pode dar lições a muitas pessoas que nunca conquistaram nada na vida, mas que se acham alguém por falarem na televisão», referiu.

Quanto à época em si, destacou a onda de lesões que afetou a equipa principal do Sporting durante alguns meses, apesar de não ter afetado o rendimento coletivo da equipa, que terminou com «mais pontos, o melhor ataque e a melhor defesa», ainda que não tivesse o maior orçamento.

Frederico Varandas aproveitou a ocasião para recordar outros nomes que também marcaram a conquista do bicampeonato, como Ruben Amorim, João Pereira e Hugo Viana, não esquecendo que os principais obreiros estavam presentes no palco, junto à Câmara Municipal de Lisboa.

«Ruben Amorim, João Pereira, Hugo Viana, todos eles foram campeões e muito obrigado pelo contributo que nos permitiu estarmos aqui hoje. O grande destaque é quem está aqui, que é o bicampeão, algo que não acontecia há 71 anos», referiu.