O Sporting apresentou o novo equipamento Stromp, uma camisola histórica na vida do clube e que homenageia a figura de Francisco Stromp.

Desta vez, as duas riscas verticais (uma branca e uma verde) são separadas por uma linha preta, que se observa também na gola e na extremidade das mangas.

Esta linha é, de resto, um regresso à camisola original do Sporting, que também tinha a mesma linha preta. «Celebramos o passado, renovamos o presente e preparamos o futuro», escreve o clube.