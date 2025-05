O Sporting quis contrariar os habituais «leaks» dos equipamentos nas redes sociais e colocou a nova camisola nas ruas, esta terça-feira.

Depois das imagens que chamaram a atenção nas redes sociais, os leões, finalmente, oficializaram o novo equipamento. Ao contrário do que aconteceu esta temporada, a camisola do Sporting de 2025/26 não terá preto: é apenas verde e branca, com listas horizontais com essas cores.

Os calções, por sua vez, são pretos, ao passo que as meias seguem a linha da camisola com listas verdes e brancas.

Veja, na galeria associada, como é a nova camisola do Sporting