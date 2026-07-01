Sporting
Há 1h e 15min
Sporting apresenta camisola comemorativa dos 120 anos do clube
Clube verde e branco colocou 1906 camisolas à venda, fazendo alusão à data de fundação
AL
Clube verde e branco colocou 1906 camisolas à venda, fazendo alusão à data de fundação
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O Sporting apresentou uma camisola comemorativa dos 120 anos do clube. Também esta quinta-feira, recorde-se, os leões revelaram um novo símbolo.
A camisola, que se distingue pelo símbolo em dourado, tem uma edição limitada de 1906 exemplares, numa referência ao ano de fundação do clube. A aquisição é exclusiva a sócios com as quotas em dia, sendo que o preço de venda está fixado nos 135 euros.
Ora veja a nova camisola do Sporting:
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