O Sporting apresentou uma camisola comemorativa dos 120 anos do clube. Também esta quinta-feira, recorde-se, os leões revelaram um novo símbolo.

A camisola, que se distingue pelo símbolo em dourado, tem uma edição limitada de 1906 exemplares, numa referência ao ano de fundação do clube. A aquisição é exclusiva a sócios com as quotas em dia, sendo que o preço de venda está fixado nos 135 euros.

Ora veja a nova camisola do Sporting: