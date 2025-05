Rui Borges é o 16.º treinador campeão, em 21 títulos do Sporting. O que mostra como é raro um técnico revalidar troféus de campeão no clube leonino.

O inglês Randolph Galloway foi o único que conseguiu ser campeão por três vezes, entre 1951 e 1953. Josef Szabo foi o primeiro campeão nacional pelo Sporting, em 1941, e o primeiro bicampeão, depois de ter voltado a conquistar o título em 1943/44.

Cândido de Oliveira, também uma figura histórica, foi o outro treinador que somou mais de um título de campeão nacional pelo Sporting, com as conquistas sucessivas de 1948 e 1949, no tempo dos Cinco Violinos.

Rúben Amorim foi o último de quatro treinadores que conquistaram mais de um título em Alvalade, e o mais jovem a fazê-lo, com 39 anos, após ter sido campeão em 2021 e 2024.

Títulos do Sporting e treinadores campeões

1940/41 Josef Szabo (Hungria)

1943/44 Josef Szabo (Hungria)

1946/47 Robert Kelly (Inglaterra)

1947/48 Cândido de Oliveira (Portugal)

1948/49 Cândido de Oliveira (Portugal)

1950/51 Randolph Galloway (Inglaterra)

1951/52 Randolph Galloway (Inglaterra)

1952/53 Randolph Galloway (Inglaterra)

1953/54 Tavares da Silva (Portugal)

1957/58 Enrique Fernandez (Uruguai)

1961/62 Juca (Portugal)

1965/66 Otto Glória (Brasil)

1969/70 Fernando Vaz (Portugal)

1973/74 Mário Lino (Portugal)

1979/80 Fernando Mendes (Portugal)

1981/82 Malcolm Allison (Inglaterra)

1999/00 Augusto Inácio (Portugal)

2001/02 Laszlo Böloni (Roménia)

2020/21 Ruben Amorim (Portugal)

2023/24 Ruben Amorim (Portugal)

2924/25 [Ruben Amorim, João Pereira] RUI BORGES (PORTUGAL)