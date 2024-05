O Sporting já levantou a taça de campeão, numa grande festa de consagração em Alvalade. O momento foi abrilhantado pelo gesto de Coates, que chamou Antonio Adán e Luís Neto para erguerem o troféu juntamente com ele.

Coates foi, de resto, o último jogador a ser chamado para subir ao relvado, depois de todos os colegas. O desfile começou com Adán e teve a grande explosão de alegria com Gyökeres e Ruben Amorim. Paulinho entrou... com o roupeiro Paulinho.