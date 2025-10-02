OFICIAL: Sporting renova contrato com Carolina Santiago
Jovem avançada prolonga vínculo até 2029
Depois de um início de época ao alto nível, Carolina Santiago renovou contrato com o Sporting até 2029.
«Está a cumprir um sonho e vai continuar a vivê-lo. Carolina Santiago, avançada da equipa principal feminina, prolongou a sua ligação ao Sporting Clube de Portugal até 2029», pode ler-se no comunicado oficial.
Na temporada passada, a avançada de 19 anos esteve emprestada ao Valadares Gaia e apontou 12 golos e quatro assistências em 29 jogos. Em 2025/26, marcou cinco golos em quatro jogos pela equipa principal do Sporting.
«Foram anos muito bons, de muito crescimento e evolução, e isso também é devido ao trabalho feito pelo Sporting CP. Já tive muitos momentos bons, desde ser Campeã Nacional em sub-19 até à subida à equipa A, que sempre foi um objetivo. Aqui, sempre me senti em casa», disse a jogadora aos canais oficiais do clube.
