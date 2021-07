Sporting e Sp. Braga abrem a época futebolística no próximo sábado, disputando a Supertaça, em Aveiro.

Em declarações exclusivas à TVI, Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, recusa que o campeão nacional seja favorito à conquista do troféu, recordando o percurso dos arsenalistas na época passada.

«A Supertaça coloca frente a frente o campeão do campeonato e o campeão da Taça de Portugal. O Sporting foi a equipa mais forte do campeonato, mas na Taça de Portugal o Sp. Braga foi o clube mais forte. Por isso, o que pensamos é que é uma final, e como todas as finais, é um jogo de 50-50», começou por dizer.

«A nossa ambição é vencer a primeira Supertaça em 100 anos de história do Sp. Braga. Com muito respeito pelo Sporting, que é uma equipa muito forte. Mas o Sp. Braga também é uma equipa muito forte, que se pode bater com qualquer adversário», acrescentou.

Sobre as mexidas no mercado de transferências, nomeadamente a ‘perda’ de Ricardo Esgaio precisamente para o Sporting, Carvalhal prefere destacar os nomes que chegaram aos arsenalistas.

«Ganhámos o Tiago Esgaio e o Fabiano, não perdemos ninguém. Estamos satisfeitíssimos com os jogadores que temos e não lamentamos nenhum jogador que não está. Temos uma equipa preparada para esta final», garante.