O Sporting despediu-se, nesta quinta-feira, de Carvalho, histórico guarda-redes do clube, com uma homenagem na Praça Centenário do Estádio José Alvalade, onde se fez um minuto de silêncio em memória do jogador que faleceu na terça-feira.

O cortejo fúnebre de Carvalho passou pelo estádio leonino, onde familiares, Frederico Varandas e antigos companheiros homenagearam o guarda-redes que ajudou os leões a vencer a Taça das Taças em 1964.