O Sporting está de luto: morreu Carvalho, mítico guarda-redes leonino, entre outras da famosa equipa que venceu a Taça das Taças, em 1964.

Carvalho nasceu em 1937, no Barreiro, iria cumprir no próximo dia 18 de abril 85 anos e debatia-se há algum tempo com uma doença prolongada.

Começou a jogar no Luso FC, clube do Barreiro, tendo sido contratado pelo Sporting em 1958, com 21 anos. Três épocas depois, conquistou a titularidade da baliza leonina, que manteve durante sete temporadas.

Ao todo, esteve doze anos em Alvalade, durante os quais realizou 246 jogos, ganhou três títulos de campeão, uma Taça de Portugal e a já referida Taça das Taças, numa finalíssima em Antuérpia, frente ao MTK Budapeste, decidida com o «cantinho do Morais» e durante a qual Carvalho terá esbofeteado o colega Pérides, para lhe chamar a atenção, após um lance em que o médio se baixou, deixando passar a bola, o que revoltou todos os companheiros.

Foi também um dos guarda-redes da Seleção Nacional que conquistou o terceiro lugar no Mundial de 66, em Inglaterra, tendo sido titular no primeiro jogo, na vitória sobre a Hungria, antes de ser substituído por José Pereira, guarda-redes do Belenenses, que defendeu a baliza portuguesa durante o restante Mundial.

Em 2013, Carvalho participou numa tertúlia em Alvalade para celebrar os 50 anos da conquista das Taça das Taças.

Recorde grandes defesas de Carvalho: