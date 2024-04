Franco Israel, Hidemasa Morita, ambos da equipa principal do Sporting, mas também João Muniz, da equipa B, Carolina Santiago, da equipa feminina, e a atleta Patrícia Silva visitaram, esta quinta-feira, a Casa das Cores, em Lisboa.

Numa ação mensal de responsabilidade social promovida pelo clube e pela Fundação Sporting, os cinco leões passaram a tarde com algumas crianças que ali vivem.

«Trocámos muitas ideias, desde coisas de futebol até jogos de PlayStation. Falámos sobre muitas coisas. Foi uma boa iniciativa da parte do Sporting CP e uma tarde muito bonita para nós, que pudemos conviver com estas crianças e conhecer uma realidade diferente da nossa. Foi bom ver o sorriso na cara deles e, para mim, é um orgulho fazer parte de acções assim e ver que o Sporting CP é mais do que um clube de desporto e que está no caminho certo», referiu Franco Israel, guarda-redes do plantel principal do Sporting.

A Casa da Cores é uma instituição, fundada em 2009, que acolhe de forma temporária algumas crianças e jovens em risco ou perigo iminente. Neste momento conta com vários bebés, crianças e jovens desde os sete meses até aos 17 anos de idade.