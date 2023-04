Após a vitória sobre o Casa Pia, para a 27.ª jornada da Liga, o Sporting coloca o foco na visita à Juventus.

No final do jogo do Jamor, em conferência de imprensa, Ruben Amorim foi questionado se a exibição que assinou em Turim, a 1 de maio de 2014, quando ajudou o Benfica a segurar um nulo que valeu a presença na final da Liga Europa, serviria para inspirar agora os seus pupilos do Sporting.

«Não há vídeos do Benfica na Academia», respondeu de imediato, entre sorrisos. «São equipas diferentes, momentos diferentes. Não vamos utilizar isso para preparar o jogo», completou.

Ainda em ambiente descontraído, o técnico leonino foi ainda questionado se os golaços que Pote e Nuno Santos marcaram recentemente, e que foram apontados como candidatos ao Prémio Puskas, podem ser prenúncio de uma presença do Sporting na final da Liga Europa, que será disputada... na Puskas Arena, de Budapeste.

«Não consigo fazer essa ligação, mas espero que sim. Cá estaremos para brincar com isso, se acontecer», respondeu, também a sorrir.