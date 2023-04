Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações à Sporttv no final da derrota por 4-3 com o Sporting:

«Fizemos um jogo muito competente, ainda para mais com o percalço de termos levado um golo no primeiro minuto. Reagimos bem, fomos sempre atrás do prejuízo, arriscámos e os meus jogadores estão de parabéns, porque fomos sempre muito audazes e parámos o modelo de jogo do Sporting.

Foi um jogo em que ambas as equipas defenderam mal. Foi um excelente jogo e ficamos com a dúvida se poderíamos ter levado mais alguma coisa jogando onze contra onze até ao final.

O Sporting tem um plantel vasto e com qualidade, havia apenas uma dúvida face à ausência do Paulinho se jogariam com uma referência na frente, tanto num momento como no outro encaixámos bem. Mostrámos que estamos no bom caminho.

Os meus jogadores lutaram até ao final, foram sempre em busca do quarto golo, mesmo quando estávamos com dez, e quando assim é fica um sabor de frustração.»