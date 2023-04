«Para seres como os melhores tens de defrontar os melhores!»

A ideia é simples, mas diz muito.

Com a frase que abre este texto, Filipe Martins fez nesta segunda-feira uma declaração de admiração da Ruben Amorim, um dia depois de as equipas dos dois treinadores se terem defrontado num jogo louco disputado no Jamor e que terminou com a vitória dos leões por 4-3.

O treinador do Casa Pia partilhou a fotografia de um abraço entre ele e Ruben Amorim antes do início da partida, legendando-a com a referida frase: «Para seres como os melhores tens de defrontar os melhores!».

Um exemplo daqueles que deveria ter mais espaço no nosso futebol.