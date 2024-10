Este sábado, o Sporting vai entrar em campo, frente ao Casa Pia, com uma camisola rosa, numa campanha de sensibilização e prevenção do cancro da mama.

As camisolas já estão à venda nas lojas oficiais dos leões e 25 por cento das vendas vão reverter a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

De recordar que a equipa feminina já havia utilizado este equipamento, no dérbi com o Benfica, no Estádio José Alvalade.

A bola começa a rolar às 20h30 e poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.