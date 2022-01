O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol julgou improcedente o recurso de Hugo Viana relativo ao castigo de 30 dias após a expulsão do diretor dos leões no jogo com o Sp. Braga no passado dia 22 de janeiro.

«Agora é que dão cartão ao guarda-redes? Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha!», disse o dirigente dos leões que contestou a expulsão no túnel de acesso aos balneários. «Diz-me porque é que me expulsaste. Não tens coragem! Não tens coragem!», foram as declarações imputadas ao diretor desportivo dos leões.

Hugo Viana recorreu do castigo e da multa assessória de 6.375, mas viu agora o Conselho de Disciplina manter as sanções.