João Palhinha não vai cumprir castigo pelo quinto amarelo visto na época passada pelo Sporting, a 27 de janeiro de 2021.

Numa nota de esclarecimento emitida nesta quarta-feira - já depois de o Supremo Tribunal Administrativo ter confirmado a incompetência do Tribunal Arbitral do Desporto para apreciar e revogar o castigo de um jogo que lhe fora automaticamente aplicado pelo Conselho de Disciplina após ter visto o quinto amarelo na Liga passada - o CD da FPF nota que, apesar da decisão do STA - que se seguiu a outra, no mesmo sentido, do Tribunal Central Administrativo Sul em outubro de 2021 - é impossível, à luz do regulamento disciplinar da Liga, que a suspensão aplicada ao jogador do Sporting «alguma vez venha a cumprida». «Os cartões amarelos exibidos numa época ao jogador não contam para efeito de acumulação, na época passada», lê-se no artigo 164.º, n.º 6.

Na mesma nota, o Conselho de Disciplina aponta o dedo quer ao TAD quer ao à época Juiz Presidente do TCAS, que aceitou a providência cautelar do Sporting reencaminhada pelo TAD para este tribunal, situação que suspendeu o castigo aplicado e permitiu a Palhinha marcar presença no jogo seguinte com o Benfica. «Ao considerarem-se erradamente competentes para ajuizar de questões estritamente desportivas, retiraram sentido útil à decisão disciplinar que fora tomada, prejudicando sem remédio, e apesar da decisão agora unanimemente tomada pelo STA, o funcionamento da justiça desportiva no caso concreto.»

Nota de esclarecimento do Conselho de Disciplina da FPF

Por acórdão de 10.02.2022, o Supremo Tribunal Administrativo, por unanimidade, considerou improcedente o recurso interposto pelo jogador João Palhinha, confirmando o entendimento pelo qual pugnou a Federação Portuguesa de Futebol, concluindo pela incompetência do TAD para conhecer da questão em apreço, por se tratar de questão estritamente desportiva e evidenciando que não houve qualquer inconstitucionalidade na decisão tomada pelo Conselho de Disciplina, não tendo sido violados os direitos de defesa do jogador. Não obstante, e como resulta da resenha que se fará de seguida, as decisões tomadas pelo TAD e pelo à época Juiz Presidente do TCA-Sul no denominado “Caso Palhinha”, ao considerarem-se erradamente competentes para ajuizar de questões estritamente desportivas, retiraram sentido útil à decisão disciplinar que fora tomada quanto ao jogador.

Assim: