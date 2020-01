O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) reduziu de dois para um jogo o castigo ao central francês do Sporting, Jérémy Mathieu, na sequência da expulsão ante o Sp. Braga, no duelo da meia-final da Taça da Liga, confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 36 anos viu o cartão vermelho no jogo da última terça-feira e foi castigado em dois jogos, ao passo que Yannick Bolasie e Eduardo Henrique foram castigados por uma partida, após também terem sido expulsos nos instantes finais do mesmo jogo.

O Sporting, que recorreu das deliberações disciplinares aplicadas a Mathieu e Bolasie na sexta-feira, vê agora despenalizado o defesa, que assim só vai ser ausência para o encontro desta segunda-feira, frente ao Marítimo, da 18.ª jornada da Liga, em Alvalade. Já o recurso pelo jogo de suspensão a Bolasie foi negado. Desta forma, o francês e o congolês só vão ser opção para Silas no encontro ante o Sp. Braga, da jornada 19, a 2 de fevereiro.

A expulsão de Jérémy Mathieu em Braga e a confusão consequente:

No final do jogo que carimbou a passagem do Sp. Braga à final, ganha no sábado ao FC Porto, o treinador dos minhotos, Rúben Amorim, confirmou que Mathieu foi ao balneário dos arsenalistas pedir desculpa a Ricardo Esgaio pela falta que originou o cartão vermelho. Um gesto que foi considerado no recurso do Sporting por Mathieu, «premiando-o como atenuante», pode ler-se, no documento sobre o mesmo.

Na deliberação oficial do recurso, anunciada na manhã desta segunda-feira, o CD da FPF confirma a atenuação do castigo para Mathieu que, além de apenas cumprir um jogo de castigo, vê a multa acessória reduzida de 1020 para 760 euros.

Artigo atualizado às 11h29