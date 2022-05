O comportamento dos adeptos do Sporting durante o jogo com o Portimonense, no sábado passado, custou ao Sporting cerca de 14 mil euros em multas.

A coima mais elevada foi de 10.200 euros e diz respeito ao arremesso de duas tochas para o relvado no início da segunda parte, situação que obrigou à interrupção do jogo durante um minuto. Houve ainda outras multas a registar: uma de 3.190 euros também devido à deflagração de engenhos pirotécnicos e outra, de 510 euros, por insultos a Paulo Sérgio, técnico dos algarvios, e pelo arremesso de uma garrafa de água para a zona onde se encontrava um dos árbitros assistentes.

O Portimonense também foi multado em 1.400 euros pela deflagração de tochas e potes de fumo.