Pelo segundo ano consecutivo, o Sporting vai enfrentar o Celtic, da Escócia, na pré-temporada. Este ano o jogo terá uma particularidade especial: irá acontecer na mesma altura do Mundial. 

O jogo acontecerá no dia 14 de julho, terça-feira (19h30), no Estádio do Algarve. A informação foi confirmada pelo clube escocês através de uma publicação nas redes socais.

No jogo da temporada passada, no dia 16 de julho de 2025, o Celtic venceu por 2-0.

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