Sporting
Há 1h e 45min
Pré-época: Sporting joga com o Celtic ainda durante o Mundial
Jogo decorre no Estádio do Algarve no dia 14 de julho
TFR
Jogo decorre no Estádio do Algarve no dia 14 de julho
TFR
Pelo segundo ano consecutivo, o Sporting vai enfrentar o Celtic, da Escócia, na pré-temporada. Este ano o jogo terá uma particularidade especial: irá acontecer na mesma altura do Mundial.
O jogo acontecerá no dia 14 de julho, terça-feira (19h30), no Estádio do Algarve. A informação foi confirmada pelo clube escocês através de uma publicação nas redes socais.
No jogo da temporada passada, no dia 16 de julho de 2025, o Celtic venceu por 2-0.
🗓️ Two more pre-season fixtures have been confirmed on the back of the home game against AC Milan on July 25.— Celtic Football Club (@CelticFC) June 10, 2026
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