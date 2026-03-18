A terça-feira épica do Sporting frente ao Bodo/Glimt na segunda mão dos “oitavos” da Liga dos Campeões (5-0, 5-3 no agregado) motivou uma onda de euforia que extravasou Alvalade, e com recordes à mistura. À boleia dos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – é possível constatar que a turma de Rui Borges fixou o máximo de duelos aéreos vencidos nesta edição da Champions (31).

Em simultâneo, o Sporting igualou o Liverpool no máximo de remates num jogo (38) e o Inter no máximo de cantos numa só partida (16). Se os “Reds” conseguiram tal registo frente ao Qarabag, o Inter fê-lo acontecer na receção ao Bodo/Glimt.

Naquela noite chuvosa – que começou por ser tarde de sol – Gonçalo Inácio (9.4) e Maxi Araújo (8.9) atingiram a melhor avaliação estatística pelo Sporting, de acordo com o SofaScore. De recordar que o defesa português é o jogador com mais partidas na Champions pelos leões.

Por sua vez, o Bodo/Glimt não sofria uma derrota por quatro golos desde abril de 2022, quando goleado pela Roma na Liga Conferência (4-0). E, em Alvalade, perdeu por cinco ou mais golos pela primeira vez desde julho de 2019, aquando da goleada sofrida no reduto do Valerenga (6-0), em duelo para o campeonato.

Ao avançar para os “quartos” da Champions pela primeira vez neste século, o Sporting prepara-se para enfrentar um abril muito exigente. Além do Arsenal, há Benfica e FC Porto.