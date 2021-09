João Palhinha foi o jogador escolhido pelo Sporting para acompanhar Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Ajax. Os leões recebem o Ajax esta quarta-feira (20h00), para a 1.ª jornada do Grupo C da Champions League. Eis as primeiras declarações do médio leonino:

«Não vou estar a dizer como os vamos contrariar, mas analisámos o Ajax como analisamos todas as equipas que defrontamos. Esse trabalho é sempre bem feito. É uma equipa que dispensa uma apresentação, uma equipa que está habituada a jogar nestes palcos regularmente. A maior parte dos jogadores do Sporting ainda não teve a oportunidade de jogar nesta competição, mas é com uma grande motivação que encaramos o jogo de amanhã.»

«Não é nervoso, estamos ansiosos para que o jogo comece, ansiosos por ouvir o hino da Champions e poder usufruir desse momento único. Estamos muito orgulhos por poder usufruir deste espaço, que é único.»

«Todos os jogos vão ser chave, temos um grupo complicado. Não há favoritos nesta competição, calhou-nos um grupo que dispensa apresentação, com equipas excelentes, habituadas a disputar esta competição.»

«O Ajax é uma equipa com muita juventude, tal como nós, temos muitas semelhanças se formos a comparar os dois planteis. São dois clubes que apostam muito na formação, na formação de qualidade.»



[artigo em atualização]