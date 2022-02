Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a derrota por 5-0 com o Manchester City em Alvalade:

[Semelhanças entre este jogo e a derrota com o Ajax em Alvalade?]

«Não vejo semelhanças na forma como ocorreu. Contra o Ajax entrámos muito nervosos e hoje não senti isso. Simplesmente, pela grande equipa que o Man City é, matou-nos nas vezes em que lá foram.

A equipa cresceu muito desde esse momento [do jogo com o Ajax em Alvalade].

A história do jogo e da eliminatória acabou muito cedo, mas não teve o mesmo impacto do jogo com o Ajax. Aí não entrámos no jogo. Estávamos muito nervosos e nem bola tínhamos. É retirar coisas boas. Foi um sofrimento, vamos ter outro jogo que vai ser um sofrimento e é aproveitar cada minuto para sofrermos juntos e para crescer, que eu tenho a certeza de que vamos ser melhores no futuro.»

[Mais sobre o jogo]

«A culpa da goleada de hoje é dos jogadores, eles excederam-se na fase de grupos. A culpa do sofrimento foi só dos jogadores, porque foram eles que passaram esta fase de grupos.

Aproveitar todos os segundos do sofrimento que vai ser o jogo em Manchester para crescer. Vamos ser melhores no futuro.»