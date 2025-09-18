Rui Borges falou de vários jogadores, abordando aspetos individuais de cada um, no final da vitória por 4-1 sobre Kairat, deixou grandes elogios a Quenda e Alisson.

A boa exibição de Quenda

A opção inicial caiu no Geny, porque vínhamos numa boa dinâmica, mas a maior dificuldade que tenho desde o início da época é escolher entre Geny e Quenda. Ele é um jogador formidável, trabalha muito diariamente, está um jogador muito mais maduro, tem crescido imenso e vai continuar a crescer.

Trincão tem de dar mais

Trincão foi o jogador lá atrás que mais me surpreendeu. Agora já não me surpreende. Tanto ele, como o Quenda, são acima da média tecnicamente. Estou feliz por ele, mas tem de dar mais. Não pode ser só golos. Estou a brincar, atenção.

Alisson está a adaptar-se e Quaresma treina muito bem

Já agora, o Alisson também tem trabalhado imenso, tem crescido muito e temos de lhe dar os parabéns. Ele veio de um patamar muito inferior, está a adaptar-se. O Eduardo Quaresma tem dado uma grande resposta, só posso meter dois, tenho quatro e tenho de fazer escolhas, mas ele jogou hoje e vai jogar mais vezes, porque tem trabalhado muito bem.

Alguns jogadores tiveram exibição tremida

«Acho que foi individualmente, os jogadores sentiram o corpo cansado, alguns até se queixaram do bafo. O mais importante é que não foi a equipa, não foi coletivamente. O coletivo não podia tornar-se passivo, não podia deixar o jogo partir-se.»