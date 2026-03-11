A derrota pesada do Sporting na Noruega, contra o Bodo/Glimt, por 3-0, mereceu a condenação dos adeptos leoninos no final do jogo. No habitual cumprimento dos jogadores aos portugueses que se deslocaram ao terreno adversário, houve insultos e palavras de ordem.

«Palhaços, joguem à bola», foi entoado no setor visitante, com Nuno Santos a acercar-se dos adeptos e a pedir calma. Também à saída do estádio foi visível, através da reportagem da Sport TV, que a contestação continuou a acontecer em direção ao autocarro leonino.

Na conferência de imprensa, Rui Borges disse entender a frustração dos adeptos. Este resultado dá poucas possibilidades de passagem à equipa portuguesa, tendo ainda um duelo no Estádio de Alvalade, em Lisboa, na próxima semana.