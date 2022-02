Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a derrota por 5-0 com o Manchester City em Alvalade:

[Sobre a reação dos adeptos, que aplaudiram a equipa no final do jogo]

«Já o tivemos contra Ajax, mas hoje foi realmente diferente. Nunca tinha visto algo assim. As pessoas também têm a noção das diferenças, de que a equipa dá o máximo, do que estamos a fazer e do tempo que leva. Foi tudo refletido nesses três minutos

Já sabíamos que ia ser um jogo difícil contra se calhar a melhor equipa do Mundo.

Penso que entrámos bem, sofremos um golo em que desligámos antes de a bola entrar. Voltámos a tentar e sempre que o City foi lá matou-nos. Isso revela também a grande equipa que eles são.

Mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores. A partir do terceiro golo passa a ser sofrimento e não futebol. Estou orgulhoso dos jogadores e dos nossos adeptos.»

«Apesar de termos perdido com perdemos, e eu como treinador já tenho dado alguns desgostos aos adeptos com goleadas pesadas, são momentos que nos marcam e que nos permitem ver que o que estamos a fazer faz sentido. Que as pessoas percebem o momento e a diferença que é. O salto que demos de um momento para o outro tem consequências e já pagámos duas ou três vezes por esse crescimento. Nada nos vai impedir de atingirmos os nossos objetivos. Uma coisa é certa: o Sporting vai ser melhor no futuro, vai lutar por títulos e isso não depende de castigos ou de goleadas.

Todos os clubes precisam de tempo e gastam dinheiro para crescerem e serem os grandes clubes europeus que são hoje. E nós vamos pelo mesmo caminho. Sem dinheiro, mas temos os nossos adeptos e jogadores com muito potencial. E temos trabalhado bem. Precisamos todos de evoluir no clube: vai demorar tempo, mas já provámos que estamos a lutar por títulos e não é qualquer equipa que está nesta fase [da Champions].»