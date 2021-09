Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Eleven após a derrota com o Ajax por 5-1:

[Como se explica esta derrota?]

«Explica-se que o Ajax foi melhor. Entrou melhor e marcou logo no primeiro minuto. Tivemos de ir atrás do resultado, pressionando na frente, onde eles estão muito confortáveis. Aqui ou ali notou-se inexperiência. Depois, com o segundo golo, a equipa reagiu: faz parte do coração desta equipa. Nem sempre bem, mas reage em todos os momentos. Fizemos o 2-1, sofremos o 3-1 e depois voltámos a fazer um golo. O jogo seria completamente diferente, mas foi anulado, sofremos o quarto golo e a partir daí o jogo acabou. E os meus jogadores estiveram a sofrer em campo. Eu sofro mais por eles do que por mim. E foi muito isso: foi tentar acabar o jogo e já não pudemos fazer mais nada.»

[O que se passa pela cabeça de um treinador, que se calhar passa noites sem dormir a preparar um jogo e aos 9 minutos está a perder por 2-1]

«Eu durmo bem a preparar o jogo. Sabíamos bem o que fazer. Sofremos um golo no primeiro minuto. O Ajax é uma equipa muito experiente na Europa, nós não temos tanta experiência assim. Sentimos o primeiro e o segundo golos e tivemos alguns jogadores nervosos. Mesmo assim, os jogadores reagiram e eu guardo essas coisas.»

[É possível aprender depois de uma derrota destas?]

«Tem de se aprender, principalmente o treinador. É olhar para o jogo, tirar o que fizemos mal. Esta equipa tem muito coração e quero dizer que tenho orgulho neles, porque eles sofreram muito no campo com um resultado muito pesado, mas lutaram até ao fim. Se fazem isso, têm sempre o treinador do lado deles. Gosto de dizer nestas alturas que tenho muito orgulho nos jogadores que tenho.»

[Gonçalo Inácio? Já se sabe a gravidade da lesão?]

«Não sabemos. Foi uma pancada no pé e se não tivermos o Inácio vai jogar outro com o Estoril.»