Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória por 4-0 sobre o Besiktas:

[Sporting depende de si próprio e pode decidir o apuramento no próximo jogo em casa com o Borussia Dortmund. Há agora uma margem mais favorável?]

«Nenhuma. O favoritismo, mesmo jogando em casa, está no Borussia Dortmund, que tem muita experiência nestas competições e está habituado a estes momentos. Nós não, mas temos o nosso espírito: enquanto houver hipóteses, não vai ser fácil para ninguém.

Mas sabemos a diferença desse jogo em relação a este. Vai ser completamente diferente. Houve espaços aqui, principalmente na segunda parte, em que os jogadores do Besiktas tiveram a bola de frente para a nossa defesa e não podemos fazer isso contra o Dortmund.

É estudar bem, sabendo que a nossa prioridade é o campeonato e o foco tem de estar no próximo jogo do campeonato em Paços de Ferreira. (…) Ainda há um mundo antes do jogo com o Dortmund acontecer.»

[Finalização do Sporting está melhor?]

«A finalização está melhor. Na produção, não sei se não houve jogos em que rematámos mais e em que acertámos mais na baliza. Por aí estou satisfeito, mas claro que quando fazemos golos isso dá mais valor ao jogo da equipa.»

[Sporting é hoje uma equipa com dimensão europeia?]

«Somos a mesma equipa que quando perdeu por 5-1 com o Ajax não tinha experiência e o treinador não tinha experiência. Zero vitórias na Europa. Somos a mesma equipa, mas obviamente com um bocadinho mais de experiência. Não há que criar muitas ilusões. Temos de trabalhar muito e de sofrer muito.

Mas há que não ter muitas ilusões nos jogos com o Ajax e com o Dortmund, porque vão ser muito diferentes.»

[Sporting depende só de si para chegar aos oitavos. É agora mais do que um sonho? É um objetivo declarado?]

«Sempre foi um objetivo. Sempre tivemos esse objetivo e sempre o dissemos. Mesmo antes do jogo na Turquia dissemos que não pensávamos no terceiro lugar, mas sim no apuramento. Acreditamos que no futebol tudo é possível e nós provámos isso no ano passado.

Mas há que ter a noção da equipa que somos. E somos inexperientes. Toda a gente: equipa técnica e jogadores. Mas acreditamos muito! E, quando se acredita, tudo é possível.»