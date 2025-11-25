À margem da antevisão à receção ao Club Brugge na quinta jornada da fase liga da Champions, Rui Borges comentou o momento do Sporting e o sorteio da Taça de Portugal. O Sporting-Brugge está agendado para as 20 horas desta quarta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Lesões no Sporting

«Estou tranquilo quanto ao índice físico dos jogadores, as lesões fazem parte do desporto. Temos de estar preparados e precavidos. Internamente analisamos individualmente, porque há jogadores mais propensos a lesões. O que nos vai criando problemas são lesões traumáticas – João Simões, Debast e Ioannidis – algo que não controlamos. O Pote está parado, mas acredito que não seja uma lesão prolongada. Temos de arranjar soluções.»

Santa Clara nos "oitavos" da Taça de Portugal

«Vai ser um jogo difícil, como qualquer outro.»