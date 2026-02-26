À margem da antevisão à receção ao Estoril na 24.ª jornada da Liga, Rui Borges comentou a possibilidade de defrontar Real Madrid ou Bodo/Glimt nos “oitavos” da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa, nesta quinta-feira, o treinador do Sporting ironizou quanto à preferência de adversário.

Sem frio e sem medo

«Não olho para os adversários na perspetiva de qual seria melhor calhar no sorteio. Fico feliz por acedermos diretamente aos “oitavos” e por desfrutarmos ao máximo da competição, independentemente do adversário. Vamos estar ambiciosos para continuar esta caminhada na Liga dos Campeões. Atingir os "quartos" vai ser o nosso objetivo.»

«Diferença só se for pelas horas de voo, vou desfrutar seja na Noruega ou em Espanha. São equipas diferentes, mas ambos adversários difíceis.»

«Aceder diretamente aos “oitavos” foi importante porque treinámos, normalmente só recuperamos e descansamos. Conseguimos intensificar algumas dinâmicas e esse estímulo é importante.»